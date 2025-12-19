Coup de tonnerre au PSG : Une grosse signature confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces derniers mois, Dayot Upamecano est finalement bien parti pour signer une prolongation de contrat avec le Bayern comme Le 10 Sport vous l'a révélé. Et la presse allemande confirme cette tendance pour le défenseur central de l'équipe de France...

Dayot Upamecano (27 ans) et le PSG, c'est déjà terminé ? Le robuste défenseur central français du Bayern Munich est annoncé avec insistance dans le collimateur du club francilien depuis plusieurs mois, d'autant qu'il présente l'avantage d'arriver en fin de contrat. Mais Le 10 Sport vous a récemment révélé en exclusivité qu'Upamecano allait finalement snober le PSG pour prolonger avec le Bayern Munich, et cette tendance se confirme.

Accord de principe pour Upamecano Selon les révélations de Sport Bild, un accord de principe a bel et bien été trouvé entre le Bayern Munich et Dayot Upamecano. Un accord qui concerne le salaire de base, les bonus et l'indemnité de signature que percevra le défenseur de l'équipe de France, mais le dernier point des négociations concerne sa future clause libératoire.