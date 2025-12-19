Mercato - OM : Il annonce le gros coup de l’été prochain !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Brighton, Matt O’Riley est seulement prêté à l’OM, où il pourrait rester plus d’une saison. Ce serait en tout cas la volonté de Roberto De Zerbi. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le technicien italien essaye de faire en sorte que l’international danois soit transféré définitivement à Marseille.

Si l’OM aimerait recruter un numéro 10 cet hiver et pense notamment à Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice), la tendance n’aurait pas changé en ce qui concerne Matt O’Riley. Le mois dernier, Sky Sports indiquait que Marseille et surtout Roberto De Zerbi voulaient conserver le milieu de terrain âgé de 24 ans, prêté sans option d’achat par Brighton cette saison.

« Il adore Matt O’Riley » « Je connais très bien Roberto De Zerbi, et il adore Matt O’Riley. Il aimerait vraiment l’avoir sous contrat de façon permanente », a confirmé le journaliste Gianluca Di Marzio auprès de Tipsbladet. Recruté contre 30M€ à l’été 2024, Matt O’Riley est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Brighton.