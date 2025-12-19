Erling Haaland : Le PSG s'est trompé sur le mercato, la grosse annonce !

En 2024, le PSG décidait de vendre définitivement Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort contre 16,5M€. Un an et demi plus tard, l’attaquant français signait à Liverpool, où il réalise de très bons débuts. Pour Troy Deeney, l’ancien Parisien va réellement challenger Erling Haaland (Manchester City) pour le titre de meilleur buteur de Premier League.
Une aventure commune qui n’aura pas fonctionné. Recruté par le PSG à l’aube de la saison 2022-2023, Hugo Ekitike débarquait dans la capitale en provenance de Reims. Pétri de talent, l’attaquant français ne parviendra jamais à s’imposer à Paris, qui décidait un peu plus d’un an plus tard, de le prêter puis de le vendre à l’Eintracht Francfort.
Hugo Ekitike, une trajectoire impressionnante après le PSG
Ayant explosé en Allemagne, Hugo Ekitike a été recruté par Liverpool l’été dernier contre 91M€. Un énorme transfert, que l’ancien du PSG a parfaitement digéré. Déjà auteur de 10 buts avec les Reds, l’international Français se régale en Premier League, et commence déjà à impressionner les observateurs. C’est notamment le cas de Troy Deeney qui le voit rivaliser avec Erling Haaland.
« Il va rivaliser avec Erling Haaland jusqu’au bout pour le titre de meilleur buteur »
« Ekitike est l’attaquant le plus sous-côté de Premier League. Il va rivaliser avec Erling Haaland jusqu’au bout pour le titre de meilleur buteur. Ce gamin est exceptionnel, c’est du très lourd, un vrai crack. Encore un joueur qui regardera la Coupe du monde en se disant qu’il doit y être, il peut jouer sur le côté gauche avec Kylian Mbappé pour la France », a confié la légende de Watford à la BBC.