Lucas Chevalier - PSG : Le nouveau malaise que personne n’a vu venir !

Héros de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG, Matvey Safonov a logiquement été félicité par ses coéquipiers et le staff parisien, comprenant Borja Alvarez, entraîneur des gardiens dans la capitale. Une erreur aux yeux d’un homologue européen, pour qui un mauvais message a été envoyé à Lucas Chevalier.
Matvey Safonov est le héros de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo mercredi soir, repoussant quatre tirs au but de suite (1-1, 2-1 aux t.a.b.). Aligné ces dernières semaines en l’absence de Lucas Chevalier, touché à la cheville droite contre Monaco, le portier russe a livré des prestations convaincantes qui pourraient lui permettre de chambouler la hiérarchie une fois qu'il sera remis de sa fracture de la main gauche, révélée ce vendredi.
« Il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov »
Les parades de Safonov contre Flamengo ont logiquement fait exploser de joie le camp parisien, y compris Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens du PSG. Une faute aux yeux d’un homologue européen, interrogé par L’Équipe : « J'ai vu les images de mercredi et pour moi, il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov. Je ne peux pas imaginer que Chevalier ne l'ait pas vu et donc n'ait pas eu la tentation d'interpréter cette scène ».
« Dans ce genre de période, tout est observé »
« Dans ce genre de période, tout est observé. Toutes les attitudes qui pourraient donner l'impression à l'autre gardien de passer au second plan doivent être gommées », enchaîne cet entraîneur des gardiens d'un club européen. Le rôle de Borja Alvarez s’annonce ainsi primordial pour gérer au mieux cette situation.