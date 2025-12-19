Lucas Chevalier - PSG : Le nouveau malaise que personne n’a vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Héros de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG, Matvey Safonov a logiquement été félicité par ses coéquipiers et le staff parisien, comprenant Borja Alvarez, entraîneur des gardiens dans la capitale. Une erreur aux yeux d’un homologue européen, pour qui un mauvais message a été envoyé à Lucas Chevalier.

Matvey Safonov est le héros de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo mercredi soir, repoussant quatre tirs au but de suite (1-1, 2-1 aux t.a.b.). Aligné ces dernières semaines en l’absence de Lucas Chevalier, touché à la cheville droite contre Monaco, le portier russe a livré des prestations convaincantes qui pourraient lui permettre de chambouler la hiérarchie une fois qu'il sera remis de sa fracture de la main gauche, révélée ce vendredi.

« Il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov » Les parades de Safonov contre Flamengo ont logiquement fait exploser de joie le camp parisien, y compris Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens du PSG. Une faute aux yeux d’un homologue européen, interrogé par L’Équipe : « J'ai vu les images de mercredi et pour moi, il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov. Je ne peux pas imaginer que Chevalier ne l'ait pas vu et donc n'ait pas eu la tentation d'interpréter cette scène ».