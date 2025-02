Vinicius Jr : La menace du Real Madrid !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr serait en pourparlers avec la direction du Real Madrid pour prolonger. D'ailleurs, le club merengue aurait déjà formulé une offre à son numéro 7. Mais alors que le Real Madrid refuserait de faire des folies sur le plan salarial, Vinicius Jr aurait refusé sa première proposition.

Lors de l'été 2018, le Real Madrid a déboursé environ 45M€ pour arracher Vinicius Jr à Flamengo. Comblé par son numéro 7, le club merengue refuserait de le laisser partir dans un avenir proche. En ce sens, les hautes sphères de la Maison-Blanche seraient au travail pour prolonger Vinicius Junior, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027.

Le Real refuse de faire des folies pour Vinicius Jr

Selon les informations de Relevo et de The Athletic, le Real Madrid aurait lancé les pourparlers avec Vinicius Jr, et ce, pour le convaincre de rempiler. Il y a deux semaines, les deux parties se sont rencontrées une première fois pour dévoiler leurs positions. Si elle ne compterait pas faire de folies pour prolonger Vinicius Jr, la direction merengue aurait tout de même formulé une offre de contrat à son numéro 7.

Vinicius Jr a recalé le Real Madrid

Ne souhaitant pas bousculer son échelle salariale, le Real Madrid aurait lancé une première offensive pour prolonger Vinicius Jr. Toutefois, à en croire Relevo et The Athletic l'international brésilien aurait refusé la proposition de la Maison-Blanche. Reste à savoir si Vinicius Jr finira par trouver un accord avec le Real Madrid.