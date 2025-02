Mbappé : Transfert choc au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Vinicius Jr en ce moment au Real Madrid. L’international brésilien serait au coeur de nombreuses tensions chez les Merengue, et pourrait ainsi envisager un départ en Arabie Saoudite si la situation ne s’arrange pas. Son transfert pourrait d’ailleurs faire les affaires d’un certain Kylian Mbappé.

La situation commence à se crisper pour Vinicius Jr au Real Madrid. D’après L’Equipe, le vestiaire madrilène en aurait marre du comportement de l’international brésilien. Ce dernier, lui, serait lassé de voir les Merengue lui préférer Kylian Mbappé, comme cela a pu être le cas lors de la première période contre l’Atlético de Madrid ce samedi.

L'Arabie Saoudite est passée à l'action pour Vinicius Jr

De ce fait, Vinicius Jr pourrait envisager un départ si les choses ne rentrent pas dans l’ordre au cours des mois à venir. La star de 24 ans aurait déjà reçu une offre plutôt alléchante de l’Arabie Saoudite et aurait même repoussé la première proposition du Real Madrid pour sa prolongation. Un transfert choc ne serait donc pas à exclure, ce qui pourrait faire les affaires de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé va en profiter au Real Madrid ?

Si Vinicius Jr est transféré, Kylian Mbappé devrait logiquement récupérer l’aile gauche comme le rapporte SPORT. L’ancien du PSG évoluerait ainsi dans le couloir qu’il affectionne tant, jusque-là occupé par le compatriote de Neymar. Reste maintenant à voir si le Real Madrid acceptera de le laisser filer, et si Vinicius Jr voudra partir à l’issue de la saison. À suivre...