PSG : Al-Khelaïfi a lâché les «caniches», Riolo se lâche !

Arnaud De Kanel

Le courant ne passe plus du tout entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Le président du PSG est en guerre avec son homologue lyonnais et il ne compte lui faire aucun cadeau, utilisant même plusieurs relais pour le nuire. Interdit de recrutement, l'OL a pourtant accueilli Thiago Almada cet hiver et le président du PSG voudrait lui faire payer selon Daniel Riolo.

Nasser Al-Khelaïfi a su se faire des amis en Ligue 1. Profitant de sa puissance, il a réuni la majeure partie des présidents de Ligue 1 avec lui. Certains osent encore lui résister à l'image de Waldemar Kita mais surtout de John Textor, le président de l'OL. L'homme d'affaires américain s'est mis le président du PSG à dos et se retrouve désormais attaqué de toutes parts.

Une arrivée surprise au PSG : Kvaratskhelia pour 70M€, bouleversant les plans de Barcola ! ⚽️

➡️ https://t.co/iQB5w5BOUj pic.twitter.com/UBxvWKjaY6 — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

Reims dépose une réserve contre l'OL

Alors que l'OL affronte le Stade de Reims ce dimanche, le club champenois aurait déposé une réserve quant à la présence de Thiago Almada sur la feuille de match d'après L'Equipe. En effet, les Gones ont réussi à se faire prêter l'Argentin alors qu'ils sont interdits de recrutement. Nasser Al-Khelaïfi pourrait se cacher derrière la réclamation du Stade de Reims selon Daniel Riolo.

«NAK a lâché les caniches»

« Étonnant non ? NAK a lâché les caniches… », a déclaré le journaliste sur son compte X, faisant référence à Jean-Pierre Caillot, réputé proche de Nasser Al-Khelaïfi. Il s'agit la de la deuxième réserve déposée par un club de Ligue 1 après le TFC de Damien Comolli, également proche du président parisien.