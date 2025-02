Mercato - PSG : Un transfert historique bouclé l’été prochain ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un mois aurait suffi à convaincre la Juventus de garder Randal Kolo Muani. Prêté sans option d'achat par le PSG, l'international tricolore pourrait finalement être racheté par le club italien à la fin de la saison. Les médias transalpins évoquent un montant de 70M€. Que fera le PSG si les buts continuent de pleuvoir ? Réponse dans les prochains mois.

Cinq buts en trois matchs. Randal Kolo Muani réalise des débuts en fanfare à la Juventus. Libéré des décisions défavorables de Luis Enrique au PSG, l’international français s’éclate sous les ordres de Thiago Motta, visiblement ravi des performances de son attaquant. « Il va bien et il marque des buts. Il peut faire mieux. Il vient d'arriver et il doit garder les pieds sur terre. Les buts font partie du jeu. J'aime le voir comme ça et avec le sourire. Il s'est très bien adapté et il est aidé comme tout le monde. Chacun a son moment et ses caractéristiques qui sont mises à disposition de l'équipe » a prévenu l’ancien milieu de terrain au micro de Sky Sports vendredi dernier après la rencontre face à Côme. Une rencontre durant laquelle il a inscrit un doublé.

Le PSG va réaliser une vente XXL ?

En trois matchs, Kolo Muani a donné raison à la Juventus, qui pourrait bien poursuivre sa relation au-delà de cette saison. Selon les informations dévoilées par le Corriere dello Sport et Tuttosport, le club italien compte racheter le contrat de l’attaquant au PSG. Des discussions ont débuté avec l’équipe parisienne, désireuse de récupérer 70M€ dans ce dossier. Si accord il y a, cette opération pourrait faire son entrée sur le podium des plus grandes ventes du PSG après celle de Neymar (90M€) et de Xavi Simons, qui pourrait atteindre les 81M€.

Le PSG n'en voudrait plus

A moins que le PSG ne décide de récupérer la saison prochaine un Kolo Muani au sommet de sa forme. C’est peu probable, surtout si Luis Enrique reste sur le banc. « Pour moi, l'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée. Il n'a pas d'option avec son prêt mais le but est de le vendre, à la Juve ou ailleurs. On l'a souvent dit : ce n'est pas un mauvais joueur mais son style ne correspond pas du tout à celui de Luis Enrique. C'est une erreur de casting » avait confié Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

