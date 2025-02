Mercato : Amoureux de Paris, il signe au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2021 au PSG, Nuno Mendes s'est révélé être un élément solide de l'effectif parisien au fil des années. Le Portugais de 22 ans est aujourd'hui l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique et il s'est parfaitement adapté à sa nouvelle vie dans le club de la capitale. A tel point qu'il vient de valider sa prolongation de contrat qui va désormais jusqu'en 2029.

Avec déjà plus de 100 matches au compteur avec le PSG, Nuno Mendes a réussi sans problème à retrouver sa place au sein de l'effectif après avoir connu quelques mois d'absence la saison dernière. L'arrière gauche n'a pas manqué de souligner sa grande joie au moment de valider sa prolongation avec le club de la capitale.

Nuno Mendes à l'aise à Paris

Formé au Sporting Portugal avec qui il a démarré sa carrière professionnelle, Nuno Mendes était très jeune lorsqu'il a été pisté par le PSG. Il avait d'abord été prêté au club de la capitale avant d'être un joueur à part entière. Sa prolongation est donc logique quand on voit les propos tenus. « Paris est une ville multiculturelle, c’est une ville que j’aime beaucoup. Je me sens bien ici, et il y a beaucoup de Portugais ! C’est plus facile pour moi. J’ai appris le français, Paris c’est mon deuxième pays ! » explique-t-il dans une interview réalisée par le club.

« J’espère que ça continue ! »

Désormais lié au PSG jusqu'en 2029, Nuno Mendes aura l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent pendant encore quelques années. L'homme aux 34 sélections avec le Portugal reste un joueur très utilisé par Luis Enrique qui n'hésite pas à faire appel à lui. « Je suis arrivé à 18 ans ici, aujourd’hui j’en ai 22. J’ai grandi et j’ai appris tellement avec mes coéquipiers, les joueurs d’expérience, les jeunes aussi… On apprend tous les jours, et je suis aussi là pour apprendre. Je pense que c’est encore le cas, et j’espère que ça continue ! » poursuit-il.