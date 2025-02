Dembélé : La grande question qui agite le PSG !

La rédaction

Ousmane Dembélé brille avec le PSG et réalise déjà sa meilleure saison en termes de buts, avec 16 réalisations en Ligue 1. Un rendement qui satisfait Luis Enrique, mais qui suscite des interrogations chez Bixente Lizarazu. L’ancien champion du monde se demande si cette efficacité est une vraie progression ou une simple bonne période pour l’ailier tricolore.

Ousmane Dembélé réalise une première partie de saison remarquable avec le PSG, dans laquelle il a déjà battu son record de buts. Avec 21 réalisations toutes compétitions confondues, l’international tricolore satisfait pleinement Luis Enrique. L’ancien du FC Barcelone a d’ailleurs marqué 16 de ses 21 buts lors des 10 derniers matchs du PSG auxquels il a participé.

Dembélé : « Une tendance ? »

Mais certains ne sont quand même pas rassurés par cette bonne forme, notamment Bixente Lizarazu, qui s’interroge sur le niveau d’Ousmane Dembélé. « Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que, tout d'un coup, Dembélé a travaillé devant le but et a trouvé cette confiance pour devenir un buteur durable ? C'est la grande question », s’est demandé l’ancien champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot.

« Plus lumineux côté droit »

L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux explique que Dembélé a besoin d’être dans de bonnes conditions : « Je trouve Dembélé beaucoup plus lumineux côté droit […] Quand le niveau s'élève, il y a moins d'oxygène, et là, les joueurs ont besoin d'être à leur poste de prédilection. On verra si ça passe ce cap de Brest, et si Luis Enrique fait autant de changements en Ligue des champions contre une grosse équipe. »