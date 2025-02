PSG : Al-Khelaïfi attaqué, «il est choqué»

Axel Cornic

Entre problèmes avec la justice et crise des droits TV de la Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve au cœur d’énormes polémiques. Mais le président du Paris Saint-Germain, ainsi que boss de beIN Sports, peut tout de même compter sur quelques soutiens avec notamment Jean-Pierre Caillot, son homologue du Stade de Reims.

Le football français est secoué par une énorme crise. Après l’accident Mediapro, les clubs de Ligue 1 font face à un nouveau problème de taille avec DAZN, qui a annoncé ne pas vouloir verser l’intégralité de la somme promise initialement. Et un homme cristallise toutes les critiques actuellement avec Nasser Al-Khelaïfi, que l’on accuse de conflit d’intérêts avec sa double casquette de président du PSG et de beIN Sports.

« Il y a eu des appels d'offres précédents avec une véritable concurrence »

Certains présidents de Ligue 1 se sont insurgé envers leur homologue du PSG, mais d’autres prennent sa défense, comme Jean-Pierre Caillot. « Il y a eu des appels d'offres précédents avec une véritable concurrence, et plusieurs acheteurs potentiels. Nasser Al-Khelaïfi faisait déjà partie du conseil d’administration de la LFP, il s'est systématiquement mis en recul et n’a pas participé aux décisions. Là dans le dossier dont on parle, on n'est pas en train de lui dire qu’il y a une concurrence entre DAZN et beIN » a expliqué le président du Stade de Reims, au micro de RMC Sport.

« Il est choqué qu'on puisse aujourd’hui lui en vouloir »

« Il n'a pas défendu le bifteck de beIN par rapport à un autre. Au contraire. Il a réagi avec ses mots » a poursuivi le président Caillot, assurant que son homologue du PSG n’est pas insensible aux nombreuses critiques dont il faut l’objet. « Il est choqué qu'on puisse aujourd’hui lui en vouloir. Il amène, lui ou beIN, 140 millions d’euros là (en ajoutant les droits pour la Ligue 2) où personne n’en amène. Il n’est pas en concurrence avec un autre. (…) Je crois qu'à un moment Nasser demande à ceux qui critiquent l'offre de beIN quelles sont leurs propositions. C’est ce que j’ai dit vendredi lors du collège ».