Netflix : Un deal à un milliard d'euros pour la Ligue 1 !

En plein feuilleton des droits TV de la Ligue 1, Complément d’Enquête a lâché une bombe. En effet, l’émission de France 2 a diffusé une réunion très tendue entre les présidents de clubs. Cet extrait a fait énormément réagir, y compris dans sphère polémique. Certains politiques ont ainsi pris position sur ce dossier brulant du football français.

Entre les présidents du football français, c’est la guerre. Et la question des droits TV ne fait qu’accentuer les tensions entre chacun alors que Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG, cristallise beaucoup d’amertume. On a pu le voir avec la bombe lâchée par Complément d’Enquête. En effet, l’émission de France 2 a diffusé une réunion entre ces présidents et celle-ci fait énormément réagir.

⚽️⚡️ DOCUMENT EXCEPTIONNEL @Cdenquete



Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?"



Les images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1 💥 #JT20h pic.twitter.com/wACM1qO1fe — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 19, 2025

« Je suis encore sous le choc »

Même la classe politique s’est emparée de l’affaire. « Au début, j'ai scrollé sans regarder le contenu sur Twitter, c'est un ami supporteur de l'OM qui m'a envoyé ça sur Whatsapp, et là je suis encore sous le choc de ces échanges », fait savoir un député de droite pour RMC. Un sénateur socialiste confie lui sur ce sujet : « On parle de la gestion d'une entité qui est en subdélégation de service public. J'espère que M. Diallo va rapidement remettre de l'ordre dans cette Ligue, c'est son rôle ».

« Si on revend ces échanges à Netflix, on peut toucher le milliard »

Un autre député a lui ironisé sur un deal avec un milliard d’euros avec Netflix vu le feuilleton que c’est. « Franchement, j'en ai marre de voir ça. On ne parle plus de football et c'est totalement de la faute des présidents de Ligue 1 et de la LFP. Après, la bonne nouvelle pour eux, c'est que si on revend ces échanges à Netflix, on peut toucher le milliard pour la Ligue 1 ». Ce même député a ensuite ajouté : « Les mauvais choix ont été réalisés depuis plusieurs années, ils ne débutent pas l'été dernier... mais cet échange diffusé par vos confrères illustre parfaitement l'incompétence de certains ».