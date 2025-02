Surprise, l'OM annonce un renfort pour l'Algérie !

Arnaud De Kanel

Comme à son habitude, l'OM s'est montré très actif lors du mercato, signant quatre nouveaux joueurs dont deux algériens avec Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Les deux hommes sont forcément très complices puisqu'ils se sont déjà côtoyés en sélection. Et dans une vidéo, ils ont annoncé un nouveau renfort pour les Fennecs en la personne d'Amar Dedic.

L'OM a réalisé un mercato hivernal à la touche algérienne. En effet, le club phocéen a enfin trouvé des successeurs à Foued Kadir, dernier algérien à avoir défendu les couleurs olympiennes, en recrutant Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Les deux hommes ne se lâchent pas dans un vestiaire qu'ils viennent de découvrir.

«On a trouvé un nouvel arrière droit pour la sélection algérienne»

Les deux compatriotes se sont également rapprochés d'une autre recrue en la personne d'Amar Dedic. Le défenseur a même été invité par ses coéquipiers à rejoindre la sélection algérienne.

«Et après il va faire ses preuves avec l'Algérie»

« Les gars, avec Amine on a trouvé un nouvel arrière droit pour la sélection algérienne. Arrière droit, arrière gauche, il peut jouer les deux ! C'est Dedic. Il va vous montrer de quel bois il se chauffe cette saison, il va vous montrer à Marseille et après il va faire ses preuves avec l'Algérie les gars », se sont amusés Ismaël Bennacer et Amine Gouiri dans une vidéo publiée sur le compte X de l'OM. L'Algérie ne pourra cependant pas profiter du talent d'Amar Dedic, déjà sélectionné à 16 reprises avec la Bosnie-Herzégovine.