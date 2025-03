OM : La sensation «très bizarre» après le clash avec Benatia !  

La rédaction

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Jonathan Clauss a quitté l'OM l'été dernier alors qu'il n'était plus vraiment en odeur de sainteté. Il faut dire que l'international français n'avait pas la meilleure des relations avec Medhi Benatia. Ça avait même chauffé à la suite d'une interview du Marocain, qui avait dézingué Clauss. Une sortie que n'avait pas compris le principal intéressé.

Jonathan Clauss n’est pas parti de l’OM de la meilleure des façons. Joueur important du vestiaire olympien pendant deux ans, le latéral droit a quitté l’OM dans les polémiques. Les dirigeants de l’OM, notamment Medhi Benatia, reprochaient à Clauss un manque d’engagement et avaient donc poussé le joueur vers la sortie. Si Jonathan Clauss avait révélé être parti en bons termes avec l’OM, la déclaration de Benatia n’a pas été très bien prise par l’ancien Lensois.

La séparation Clauss / OM

Jonathan Clauss revient, pour L’Équipe, sur la sortie de Benatia et sur son « clash » à son départ :

« Comment j’ai vécu la sortie médiatique de Benatia ? D'une manière très bizarre, parce que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été quelqu'un de "problématique", parce que c'était aussi ça les mots qu'il a employés. On était dans une période ultra-compliquée au niveau du foot. On changeait d'entraîneur, on changeait beaucoup de choses. Et nous, joueurs, on avait la responsabilité de tenir le club le plus haut possible. »

« On était dans une tourmente »

«Dans le vestiaire, ça discutait beaucoup, explique Jonathan Clauss. On n'avait pas vraiment de cadre fixe et on essayait d'apporter notre connaissance de systèmes passés, notre façon de voir notre foot, comme Auba' (Pierre-Emerick Aubameyang) avec son expérience, Jordan Veretout avec le Championnat italien ou moi qui connaissais le 3-5-2 de Franck Haise. On essayait tous de donner notre avis. Peut-être qu'on ne l'a pas fait de la meilleure des façons. Mais on était dans une tourmente. Ça a été mal perçu, c'est dommage, parce que le fond était bon. » déclare l’ancien défenseur de l’OM.