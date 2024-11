Succession de Mbappé : Le PSG prépare un transfert légendaire ?

Pierrick Levallet

Le PSG affiche deux visages différents cette saison. Sans pitié en Ligue 1, le club de la capitale affiche quelques lacunes en attaque en Ligue des champions. Le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé se fait encore sentir. Les dirigeants parisiens souhaiteraient ainsi le combler en bouclant un transfert qui s’annonce absolument légendaire.

Particulièrement efficace en attaque en Ligue 1, le PSG affiche un visage totalement différent lors des soirées de Ligue des champions. Les éléments offensifs de Luis Enrique montrent quelques lacunes dans le dernier geste. L’absence de Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid cet été, se fait encore sentir. Le vide laissé par son départ n’a pas été vraiment comblé. Les dirigeants parisiens souhaiteraient toutefois y remédier en recrutant l’un des meilleurs au monde sur le mercato.

Le PSG garde un oeil sur Vinicius Jr !

Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le PSG s’était mis en quête d’un nouvel ailier gauche cet été. Ce serait toujours le cas quelques mois plus tard. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient des vues sur Vinicius Jr d’après les informations de SPORT. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore digéré le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid et souhaiterait donc se venger en mettant la main sur l’international auriverde. Ce dernier, plutôt mécontent du traitement qui lui est réservé en Espagne, pourrait être amené à reconsidérer son avenir chez les Merengue.

Son transfert va éclipser celui de Neymar ?

Le PSG va toutefois devoir sortir le chéquier pour recruter Vinicius Jr. Le média espagnol précise que si le Real Madrid décidait de le vendre, son prix de départ serait certainement fixé à 250M€. Si les Rouge-et-Bleu s’alignent sur ce montant, le transfert de l’ailier de 24 ans deviendrait le plus cher de l’histoire du football, dépassant les 222M€ déboursés par le PSG pour convaincre le FC Barcelone de lâcher Neymar en 2017. Affaire à suivre...