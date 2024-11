PSG : Ce choix de Luis Enrique qui attriste Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec seulement 416 minutes au compteur, Randal Kolo Muani joue très peu cette saison sous le maillot du PSG. Malgré les problèmes offensifs à Paris, Luis Enrique ne semble faire que très peu confiance à l’international français. Néanmoins, cela n’a pas empêché Didier Deschamps d’appeler RKM pour les prochains matchs des l’équipe de France. Mais voilà que le sélectionneur des Bleus a quelques regrets concernant la situation de Kolo Muani au PSG.

Kylian Mbappé n’ayant pas été remplacé cet été au PSG, Luis Enrique a donc dû repartir avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour occuper la pointe de l’attaque. Si le Portugais est blessé depuis le début de la saison, ce n’est pas pour autant que le Français enchaine les minutes. En effet, l’attaquant du PSG dispose d’un temps de jeu réduit, Luis Enrique ne semblant pas lui faire confiance. Au grand dam de Didier Deschamps…

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« Ce n'est pas l'idéal pour Kolo Muani »

En conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps a été interrogé sur la situation de Randal Kolo Muani et son faible de temps de jeu au PSG. « On a peu de temps. Il a eu une séance comme trois joueurs qui avaient peu ou pas jouer, c'était lundi. Le contexte est différent pour lui, c'est pas l'idéal. Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris. dans l'idéal s'il avait plus de temps de jeu ce serait mieux pour lui mais bon c'est comme ça. Olivier Giroud, pendant une période à Chelsea, il ne jouait plus du tout. Ce n'est pas l'idéal pour Kolo Muani mais il joue au PSG mais je ne vais pas parler de ce qu'il se passe là-bas », a alors répondu le sélectionneur de l’équipe de France.

Kolo Muani sur le départ au PSG ?

Les minutes de Randal Kolo Muani sont ainsi comptées au PSG. Pour Abdellah Boulma, cela ne fait aucun doute : cette gestion de Luis Enrique est synonyme d’un futur départ en janvier. « Ça atteste d’une chose, c’est qu’ils veulent s’en séparer cet hiver. Tout simplement. Ce n’est pas une exclu, tout le monde le sait. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut absolument le faire sortir, lui trouver une porte de sortie cet hiver. Où ? Comment ? On ne sait, il y a le poids de son transfert qui compte. Il n’y aura aucun club qui viendra le chercher et qui va payer 75M€ + 15M€. On songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court. C’est la tendance aujourd’hui, la tendance c’est de le faire sortir cet hiver. Ce sera bénéfique pour les deux parties, pour le PSG, pour Luis Enrique qui ne lui fait absolument pas confiance… D’ailleurs, son agent aujourd’hui ne répond plus trop au téléphone. Généralement, quand il ne répond pas au téléphone, ça signifie qu’il y a anguille sous roche », a-t-il assuré.