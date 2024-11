Mercato : Le clan Mbappé s’affole, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, alors qu'il était en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de s'engager avec le Real Madrid. Une signature attendue depuis plusieurs mois. Cependant, les premiers pas du Bondynois sont loin de répondre aux attentes suscitées pas son arrivée. A tel point que son entourage en viendrait même à regretter sa signature au sein de la Casa Blanca.

Lors du précédent mercato estival, le Real Madrid a enfin réussi à obtenir la signature de Kylian Mbappé dont le contrat arrivait à échéance au PSG. Une opération très attendue depuis plusieurs années, et qui a donc suscité un grand engouement auprès des supporters madrilènes. Cependant, Kylian Mbappé déçoit grandement depuis le début de saison. Auteur de huit buts en 15 apparitions, il est loin de son meilleur rendement, et surtout, ses prestations inquiètent clairement.

Le clan Mbappé regrette déjà sa signature ?

Une situation qui commence à peser à Madrid d'autant plus que les résultats ne suivent pas. Battu contre l'AC Milan, le Real enchaîne les contre-performances dans la foulée du fiasco dans le Clasico (0-4). Et à chaque fois, Kylian Mbappé est jugé responsable et pointé du doigt par la presse espagnole. Et selon les informations de SPORT, l'entourage du capitaine des Bleus commencerait à se poser de questions et à regretter d'avoir signé au Real Madrid. Alors qu'il a refusé plusieurs offres ces derniers mois, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club merengue. Un choix qui serait désormais vécu comme une erreur.

Le Real Madrid perd patience avec Mbappé

Une information qui doit faire sourire du côté du PSG alors que Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat. En revanche, cela amuse beaucoup moins le Real Madrid où les doutes sont de plus en plus concrets à mesure que la saison avance. Kylian Mbappé s'agacerait d'évoluer au poste d'avant-centre, mais avec la présence de Vinicius Junior dans le couloir gauche, la situation semble insolube.