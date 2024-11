Mercato - OM : Ça s’agite à Marseille, trois transferts au programme ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été omniprésents sur le marché des transferts pendant le mercato estival. Plusieurs joueurs ont quitté le navire phocéen pour faire place aux nouveaux arrivants. Le marché des transferts d’hiver approche et il semblerait que trois éléments de l’effectif de Roberto De Zerbi soient déjà menacés.

L’Olympique de Marseille s’est montré plutôt inspiré sur le marché des transferts pendant le mercato estival. Dans le sens des arrivées, ils ont été douze à déposer leurs valises à l’OM. Pour ce qui est des départs, le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia ont poussé vers la sortie quelques joueurs après les avoir placé dans le loft des indésirables : Samuel Gigot ou encore Azzedine Ounahi en ont fait partie.

Amine Harit invité à partir cet hiver ?

Il a été question d’un potentiel départ d’Amine Harit au cours du mercato estival pour la Serie A et le Genoa comme le journaliste Gianluca Di Marzio le soulignait. Cependant, le dénouement de ce feuilleton n’a pas été celui escompté par les dirigeants puisque le milieu offensif marocain a passé l’été dans la cité phocéenne et s’est même imposé aux yeux de Roberto De Zerbi qui s’appuie beaucoup sur ses services depuis le début de la saison. Le journaliste Mathieu Grégoire de L’Équipe a confié lors d’un live sur Twitch que son départ de l’OM pendant le mercato hivernal serait toujours une possibilité.

Murillo et Méïté également poussés vers la sortie ?

Mais ce n’est pas tout. En plus de l’opération Amine Harit, le comité directeur de l’OM géré par Medhi Benatia ouvrirait également la porte aux éventuels départs de Bamo Méïté et d’Amir Murillo selon Mathieu Grégoire. Le mercato hivernal ouvrira ses portes le mercredi 1er janvier et s’annonce déjà chaud.