Mbappé : Grosse inquiétude au Real Madrid !

Après deux défaites consécutives, le Real Madrid a tapé du poing sur la table et a repris du poil de la bête. Le club madrilène s’est très nettement imposé face à Osasuna samedi dernier (4-0). Mais cette large victoire n’a pas vraiment levé les inquiétudes des Merengue à l’égard de Kylian Mbappé, qui a rendu une nouvelle copie plutôt mitigée.

Après la gifle reçue par le FC Barcelone en championnat et la défaite alarmante contre l’AC Milan en Ligue des champions, le Real Madrid a dit stop. Carlo Ancelotti a cherché une solution pour soigner les maux de son équipe, et il semble l’avoir trouvée. Les Merengue se sont largement imposés face à Osasuna samedi dernier (4-0), juste avant la trêve internationale.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

Vinicius Jr a inscrit un triplé et Jude Bellingham a enfin ouvert son compteur personnel. En revanche, Kylian Mbappé a rendu une copie plutôt mitigée. S’il a montré quelques fulgurances sur le côté gauche, le natif de Bondy n’a pas été décisif. Cela fait d’ailleurs quatre matchs qu’il n’a plus marqué avec le Real Madrid.

Le Real Madrid commence à s'alarmer

Une telle période de disette ne lui était plus arrivé depuis 2023, lorsqu’il évoluait avec le PSG. Et comme le rapporte Le Parisien, le large succès du Real Madrid contre Osasuna n’aurait pas vraiment levé les grosses inquiétudes des dirigeants madrilènes à l’égard de Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans n’arrive pas à redresser la barre pour le moment. Et cela commence à alarmer le Real Madrid.