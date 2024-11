Mercato : En plein naufrage, Neymar reçoit un appel salvateur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté à Al-Hilal après une nouvelle blessure, Neymar se retrouve dans une situation plus que délicate au point que plusieurs rumeurs font état d'une possible rupture de contrat. Une situation qui ne passe inaperçue au Brésil, notamment du côté de Santos, son club formateur. Marcelo Teixeira, président du myhique club brésilien, ouvre la porte à l'ancien numéro 10 du PSG.

Recruté pour 90M€ durant l'été 2023 par Al-Hilal en provenance du PSG, Neymar vit un calvaire en Arabie Saoudite. Victime d'une rupture des ligaments croisés en tout début de la saison dernière, le Brésilien a fait son retour à la compétition au mois d'octobre, mais il a rechuté, avec une blessure musculaire. Une situation compliquée qui lance des premières rumeurs de départ. Et alors que son contrat pourrait être rompu, Neymar est annoncé à l'Inter Miami ou même de retour dans son club formateur Santos. Cela tombe bien, le mythique club brésilien vient de remonter en première division et Marcelo Teixeira, président de Santos, a évoqué l'hypothèse d'un retour de Neymar.

Santos ouvre la porte à Neymar

« Je l’ai déjà dit et je le répète : pas de spéculation là où il n’y en a pas. Ne pas créer des attentes avec des "si". Notre position est claire et objective, le père et son staff en sont conscients. Nous ne parlons pas d’hier. Ils me connaissent, ils connaissent Santos », confie-t-il auprès de Globoesporte, avant de poursuivre.

«S’il est au Brésil, il sera le bienvenu»

« Ce n’est pas encore le moment. Nous devons attendre. Il faut demander à son père et à lui s’ils viennent. La loge est disponible et il est toujours là, comme il l’a été au Paulistão, lorsqu’il est arrivé avec le trophée. Il est toujours là. S’il est au Brésil, il sera le bienvenu », ajoute Marcelo Teixeira.