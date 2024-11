Neymar : Il vend la mèche pour ce transfert de «rêve» ?

Pierrick Levallet

Le cauchemar continue pour Neymar en Arabie Saoudite. Tout juste revenu de sa grave blessure au genou, le Brésilien est désormais touché à la cuisse et devrait manquer au moins un mois de compétition supplémentaire. La star de 32 ans ne compterait cependant pas s’éterniser en Saudi Pro League. Santos semble d’ailleurs avoir vendu la mèche pour son retour.

Décidément, l’aventure de Neymar en Arabie Saoudite est un vrai cauchemar. Transféré par le PSG à Al-Hilal en 2023, le Brésilien a été victime d’une grave blessure au genou quelques semaines après son arrivée dans le championnat saoudien. L’international auriverde a donc vécu une saison presque blanche pour sa première en Saudi Pro League. Il n’a fait son retour que le 21 octobre dernier contre Al-Ain en Ligue des champions asiatique. Mais Neymar a rechuté le 4 novembre face à Esteghlal.

Neymar va quitter l’Arabie Saoudite en 2025 ?

La star de 32 ans est désormais touchée à la cuisse et devrait donc manquer au moins un mois de compétition. De nouveau éloigné des terrains, Neymar songerait ainsi à quitter l’Arabie Saoudite une fois son contrat terminé avec Al-Hilal. Parmi les potentielles futures destinations de l’ancien du PSG, on peut retrouver l’Inter Miami de Lionel Messi, mais également Santos. Le club formateur de Neymar semble d’ailleurs avoir vendu la mèche pour son incroyable retour.

«Neymar nous rejoindra lorsqu'il aura terminé son contrat avec Al-Hilal»

« Il n'y a pas de négociations officielles avec Neymar pour le moment, mais son retour dans notre club est le rêve de tous les supporters. La relation entre Neymar et Santos est merveilleuse. Il a commencé sa carrière ici et la possibilité de son retour dépend de son désir et de ses performances avec Al-Hilal. Je crois, à 60%, que Neymar nous rejoindra lorsqu'il aura terminé son contrat avec Al-Hilal. Il peut accepter de baisser son salaire, parce qu'il aime Santos et qu'il envisage d'aller à la Coupe du monde en 2026 » a ainsi confié Marcio Calves, directeur exécutif de Santos, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. À suivre...