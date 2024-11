Thomas Bourseau

Les premiers mois de Lilian Brassier à l’OM sont tout sauf idylliques. La recrue estivale qui a coûté au total 14M€ à l’Olympique de Marseille peine clairement à convaincre… et Roberto De Zerbi le premier. Le journaliste Florent Germain annonce que le coach italien en a assez alors que le club phocéen a doublé la concurrence dans ce dossier.

De par sa saison remarquée sous les couleurs du Stade Brestois l’exercice précédent, Lilian Brassier s’est bâti une belle cote sur le marché des transferts que ce soit en Ligue 1 ou à l’étranger. Si l’on en croit les informations divulguées par La Provence, le défenseur central de 25 ans aurait tapé de plusieurs écuries de renom.

L’OM chipe Brassier au nez et à la barbe de l’AC Milan, de Monaco et de Porto !

Lilian Brassier a choisi l’OM et s’est engagé au club grâce à un prêt avec une obligation d’achat de 14M€. De quoi obliger l’AC Milan, le FC Porto et l’AS Monaco à se pencher sur d’autres dossiers, eux qui avaient coché le nom de Brassier dans leur short-list. Ce transfert était censé définir une nouvelle charnière centrale pour l’avenir à l’OM avec Leonardo Balerdi. Toutefois, la recrue estivale phocéenne agacerait Roberto De Zerbi.

«On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur»

Sur le plateau de BFM Marseille, le journaliste Florent Germain a confié que l’entraîneur de l’OM perdrait sérieusement patience avec Lilian Brassier comme son comportement face à l’AJ Auxerre vendredi dernier (1-3). « Il estime que Brassier, quand il a le ballon, ne joue pas assez vite. De Zerbi est tellement dans le détail que à chaque prise de balle de Brassier, il devenait fou. On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent ».