Mercato - Real Madrid : Ancelotti se fait recaler !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid empile les joueurs çà l’infirmerie en ce début de saison et sa défense s’en retrouve tout bonnement décimée. Eder Militao et Lucas Vazquez sont blessés depuis la victoire à Osasuna samedi dernier (4-0). De quoi relancer le feuilleton Sergio Ramos aux yeux de Carlo Ancelotti ? Il serait bien seul à la Casa Blanca.

Sergio Ramos (38 ans) a effectué la plus grosse partie de sa carrière au Real Madrid, soit seize saisons entre 2005 et 2021. A 35 ans, l’icône du club merengue n’entrait plus dans la politique sportive du Real Madrid qui refusait d’offrir en général des contrats aux joueurs bien plus âgés que 30 ans. Pire, au détour d’une discussion en décembre 2020, Ramos avait signifié à son ex-président Florentino Pérez de préparer la saison suivante sans lui d’après The Athletic.

Le Real Madrid est miné par les blessures, l’option Sergio Ramos est proposée

Une attitude qui n’aurait pas été appréciée par Florentino Pérez qui ne s’est au final pas mis en quatre afin de conserver Sergio Ramos parti libre au PSG à l’été 2021. Trois ans plus tard et des expériences au Paris Saint-Germain et au FC Séville, le champion du monde 2010 se retrouve sans club et pourrait débarquer au Real Madrid du jour au lendemain de par son statut d’agent libre. Une opportunité de marché à saisir selon l’ancien merengue Guti qui a fait passer le message suivant à El Chiringuito. « J’irais sur Sergio Ramos pour le Real Madrid comme agent libre. Il coûterait 0 euro ». Une prise de position pour laquelle Ramos a posté un like sur Instagram.

Ancelotti élogieux envers Ramos, le Real Madrid n’en veut pas

The Athletic a récolté le témoignage de l’agent d’un joueur du Real Madrid à ce propos. « J'ai déjà entendu son nom, mais pas directement de la part du club ». Un autre agent a confirmé la tendance. « Il n'y avait aucun doute sur le fait que son nom allait être mentionné ». Toutefois, le média anglais affirme que le conseil d’administration du Real Madrid ne surveillerait absolument pas la situation de Sergio Ramos. La manière dont il avait annoncé son départ à Florentino Pérez ne serait toujours pas totalement digérée en coulisses et le retour d’une légende certes, mais bien vieillissante. Ce qui irait à l’encontre de la nouvelle philosophie de recrutement. Carlo Ancelotti s’était montré plutôt élogieux à l’égard de son ancien joueur au Real Madrid à l’hiver dernier. Toutefois, des sources au sein du staff technique de l’Italien ne voudraient pas prendre en considération cette éventualité. C’est donc la discorde au Real Madrid pour Sergio Ramos.