PSG : Luis Enrique «ne lui fait pas confiance», transfert acté en interne ?

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani, ce n’est pas l’amour fou, au contraire. Le technicien espagnol mise sur d’autres profils dans ses onze de départ au PSG depuis le début de la saison, compromettant grandement l’avenir de l’international français au club parisien. Si bien que son départ deviendrait presque inéluctable cet hiver.

A la toute fin du mercato estival de 2023, Luis Enrique a témoigné de l’arrivée de Randal Kolo Muani. Un transfert qui s’est bouclé dans les dernières minutes du marché pour une somme avoisinant les 90M€. Rien que ça. Néanmoins, l’entraîneur espagnol n’a jamais réellement compter sur l’international français, en atteste son temps de jeu seulement occasionnel au PSG.

«Le PSG veut absolument se séparer de Kolo Muani cet hiver»

Avant ses 25 minutes de jeu engrangées face à Angers samedi dernier (4-2), Randal Kolo Muani n’avait plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le 6 octobre et son remplacement à la mi-temps pendant Nice - PSG (1-1). Sur les ondes de France Bleu, Abdellah Boulma a dressé un constat clair au sujet de l’avenir de Kolo Muani au Paris Saint-Germain. « Cela atteste que le PSG veut absolument se séparer de Kolo Muani cet hiver. Ce n'est pas une exclu, tout le monde le sait. Faut le faire sortir et lui trouver une porte cet hiver ».

Luis Enrique ne fait pas confiance à Kolo Muani, «il serait raisonnable qu'il parte»

Le journaliste a cependant jeté un froid sur les options minimes qui se présenteront au PSG sur le mercato hivernal à propos d’un transfert sec. « On ne sait pas comment encore, il y a le poids de son transfert. Personne ne payera 75 millions d'euros. On songe davantage avec un prêt sec ou avec option ». Un nouveau départ est inéluctable pour Randal Kolo Muani tant son avenir est ombragé au PSG sous les ordres de Luis Enrique. « Je pense que ce sera bénéfique pour les deux parties et pour Luis Enrique, qui ne lui fait pas confiance. Il serait raisonnable qu'il parte ».