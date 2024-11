PSG : Une star le contacte pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Manuel Ugarte a donc quitté le PSG pour rejoindre Manchester United. Désormais chez les Red Devils, l’Uruguayen évolue notamment aux côtés de Bruno Fernandes, milieu de terrain portugais. Et voilà que ce dernier n’est pas étranger à la signature d’Ugarte dans le nord de l’Angleterre. En effet, cet été, le Mancunien a tout fait pour convaincre son désormais coéquipier.

Un an et puis s’en va ! N’ayant pas réussi à convaincre Luis Enrique tout au long de la saison 2023-2024, Manuel Ugarte a fini par quitter le PSG après seulement un an à Paris. Poussé au départ, l’Uruguayen s’est alors engagé avec Manchester United. Un transfert qui a dû ravir Bruno Fernandes, qui a fait le forcing pour convaincre Ugarte.

« Il m'a envoyé un message sur Instagram »

Manuel Ugarte est d’ailleurs revenu sur ses discussion avec Bruno Fernandes durant le mercato estival. Pour les médias de Manchester United, l’Uruguayen a alors expliqué : « Il m'a envoyé un message sur Instagram. Je suis très proche de Facu Pellistri, qui nous a mis en relation. C'était super ».

« Je lui ai dit que j'étais très impatient de venir »

L’ex-joueur du PSG a ensuite expliqué : « Il m'a dit que c'était un club incroyable et qu'il était très enthousiaste à l'idée que je vienne. Je lui ai dit que j'étais très impatient de venir et il m'a dit que je me rendrais compte de la grandeur du club. Et c'est vrai ! ».