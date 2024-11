Mercato : Il quitte le PSG après un cauchemar, c’est la libération

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sergio Rico, ancien gardien du PSG, est passé proche de la mort après une grave blessure à la tête à la suite d’une chute de cheval en mai 2023, le laissant dans le coma pendant 26 jours. De retour sur le terrain avec Al-Gharafa, il partage sa satisfaction de rejouer et vivre de sa passion.

Sergio Rico est un miraculé. Gravement blessé à la tête après une chute de cheval le 28 mai 2023, le portier espagnol évoluant alors au PSG avait été admis dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville avant d’être plongé dans le coma. Il y était resté 26 jours. En octobre dernier, Sergio Rico retrouvait le terrain sous le maillot d’Al-Gharafa qu’il a rejoint cet été après son départ du PSG. Interrogé par AS, il ne cache pas sa joie.

« Je suis heureux de pouvoir profiter du football »

« Après tout ce qui s'est passé et tout le temps de récupération et de rééducation... Je suis heureux de pouvoir profiter du football et de ma carrière. Depuis que je suis arrivé au Qatar, tout a été facile. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli. J'ai hâte de travailler pour continuer à profiter de ma carrière sportive, c'est ce que je voulais le plus », confie Sergio Rico auprès du quotidien espagnol.

« Il faut profiter de chaque instant »

« Il y a eu beaucoup de moments difficiles, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Il y a eu des jours où les médecins ont donné des nouvelles très négatives. Et puis il y a eu ce moment où j'ai foulé à nouveau le terrain... C'était comme si je faisais à nouveau mes débuts en première division. Un moment unique, poursuit l’ancien portier du PSG. Ce genre d'événements vous fait mûrir et vous fait comprendre qu'il ne faut pas être impatient pour quoi que ce soit. Chaque chose en son temps. Il faut profiter de chaque instant, car c'est peut-être le dernier. »