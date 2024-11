FC Nantes : «Grand danger» pour Kombouaré, la date de son départ est connue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu sur la pelouse du RC Lens (2-3), le FC Nantes a confirmé sa mauvaise série et se retrouve plus que jamais en course pour le maintien. Quatorzième de Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur le premier relégable. Par conséquent, Antoine Kombouaré est en grand danger et le match face au Havre, un concurrent direct pourrait bien être décisif.

Lors de la précédente journée, le FC Nantes s'est incliné sur la pelouse du RC Lens (2-3). Une défaite qui place les Canaris dans une situation délicate avec seulement dix points au compteur et une quatorzième place inquiétante puisque Le Havre, premier relégable, ne pointe qu'à une longueur.

«Kombouaré est potentiellement en grand grand danger»

Par conséquent, selon David Phelippeau, journaliste de Ouest-France, Antoine Kombouaré est menacé. « Pour moi, Antoine Kombouaré est potentiellement en grand grand danger s’il n’y a pas de victoire contre Le Havre. C’est un sentiment, pas une information », assure-t-il dans le podcast Sans Contrôle, 100% FC Nantes.

Match crucial face au Havre

En effet, dimanche 24 novembre, le FC Nantes reçoit Le Havre dans un match crucial pour la course au maintien puisque les Normands, 17es et premiers relégables, sont un concurrent direct des Canaris. Un mauvais résultat serait donc une terrible opération pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui se retrouverait plus que jamais sur la sellette.