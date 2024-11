Mbappé : L'Espagne annonce un changement radical

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à montrer son vrai potentiel, ce qui semble agacer du côté de l'Espagne. Mais au-delà du plan sportif, la communication de l'ancien joueur du PSG intrigue. Depuis quelques mois, le capitaine de l'équipe de France parle beaucoup moins et la presse ibérique commence sérieusement à s'interroger de ce changement.

Libre après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid où il était attendu depuis très longtemps. Cependant, alors qu'il a été accueilli en grande star, l'attaquant français réalise un début de saison assez poussif. Vivement critiqué, Kylian Mbappé semble perdu à un poste d'avant-centre auquel il n'a jamais brillé. Et il n'y a pas que sur le plan sportif que l'ancien attaquant du PSG déçoit.

Mbappé veut zapper l’équipe de France et l’annonce en privé ! https://t.co/Dms6tpMq70 pic.twitter.com/19HETEnw0c — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

La communication de Mbappé interroge

En effet, en Espagne la communication de Kylian Mbappé fait également grandement parler. Et pour cause, il s'agit d'un domaine dans lequel le talent du Bondynois a rapidement été souligné à ses débuts dans le monde professionnel. Sa discrétion depuis sa signature au Real Madrid interpelle donc la presse ibérique. « Depuis quelques mois, Mbappé a opéré un virage à 180 degrés et a opté pour une politique de communication minimaliste. Au-delà de sa présentation au Real Madrid, on ne l'a quasiment pas vu s'exprimer depuis son arrivée au club », écrit par exemple SPORT qui souligne donc un grand changement dans le comportement de Kylian Mbappé.

Depuis septembre, il n'a plus parlé

Le média espagnol note également que la dernière prise de parole publique de Kylian Mbappé remonte à son dernier rassemblement avec l'équipe de France en septembre dernier à l'occasion d'une conférence de presse. L'occasion pour le capitaine des Bleus de lâcher que « ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis ». Bien la preuve d'un drastique changement de communication.