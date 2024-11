Cyclisme : Doublé Giro-Tour ? Evenepoel dans le doute

Alexandre Higounet

En pleine réflexion pour savoir s’il disputera le Giro préalablement au Tour de France la saison prochaine, Remco Evenepoel devait décider courant décembre durant son stage avec la Soudal-Quickstep. Mais un événement imprévu intervenu récemment pourrait modifier ses plans…

Alors que la présentation du Tour d’Italie devait se tenir aujourd’hui mardi, l’organisateur RCS a été contraint de la décaler au 13 janvier prochain, comme rapporté par le Het Laatste Nieuws. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce report, entre une incertitude suite à un accord politique entre l’Albanie et l’Italie au sujet d’un grand départ sur place, et quelques revers logistiques et financiers intervenus récemment. Tout cela aurait contraint les organisateurs à revoir une partie du parcours, qui pourrait au final partir de Sicile et plus d’Albanie comme prévu initialement.

Les clés de sa réflexion

Ce report dans l’annonce du parcours n’est pas sans poser quelques interrogations pour certains coureurs encore indécis quant à une participation à la course, à commencer par certains leaders tentés par l’opportunité d’un doublé Giro-Tour, au premier rang desquels on trouve Remco Evenepoel. Très tenté à l’idée de courir le Tour d’Italie avant le Tour de France, le double champion olympique hésite. Il sait que pour avoir une chance de rivaliser avec Pogacar et Vingegaard pour le maillot jaune, il doit non seulement franchir un palier en haute montagne, mais également arriver sur le Tour au top de ses possibilités physiques, en ayant conservé un maximum de fraîcheur. Autant le premier impératif pourrait plaider pour une participation au Giro, autant le second ferait plutôt pencher la balance de l’autre côté.

En attente de l’annonce du parcours…

En pleine hésitation, Evenepoel a besoin d’en savoir plus sur le parcours, sachant qu’un tracé très difficile l’inciterait plutôt à renoncer, et inversement. Alors qu’il devait prendre une décision à l’occasion du stage de décembre programmé avec son équipe, le report de l’annonce la présentation est donc loin de faire ses affaires. Interrogé sur le sujet par le Het Laatste Nieuws, Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, a préféré relativiser le problème : « La balle est dans son camp. Nous avons fait une très bonne réunion en octobre, mais nous n'avons encore rien décidé. Cela ne dépend pas seulement de l'annonce du tracé... »