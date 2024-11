Cyclisme : Paris-Roubaix en 2025 ? Décision prise pour Pogacar

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de prolonger son contrat avec le Team UAE jusqu’à la fin de l’année 2030, Tadej Pogacar se penche sur son programme pour la saison prochaine. Si le Tour de France occupera bien sûr la place centrale, la question de sa participation à Paris-Roubaix, l’un des deux monuments qui manque à son palmarès, se pose. Elle a visiblement été tranchée.

Il y a quelques jours, le Team UAE a officialisé la prolongation de contrat de Tadej Pogacar jusqu’à la fin de l’année 2030, moyennant un salaire astronomique de 8 millions d’euros par an et une clause libératoire tout aussi astronomique de 200 millions d’euros. Pour l’équipe émiratie, il s’agissait probablement d’éloigner la menace constituée par la Red Bull-Bora-Hansgrohe, qui dispose de gros moyens financiers et qui veut absolument un coureur dans le top 3 mondial, comme le confirme son forcing actuel pour tenter d’arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep.

« Je ferai aussi quelques courses sur pavé »

Cette prolongation signée, le coureur et le staff du Team UAE ont tranquillement pu ouvrir une réflexion sur le programme de la saison 2025, avec en premier lieu le Tour de France, où le champion du monde s’attend à devoir livrer un combat très rude avec Jonas Vingegaard : « Le point central sera le Tour. Je sais que je vais à nouveau entrer en collision avec Jonas Vingegaard ici. J'ai une grande rivalité avec lui ».

Le sujet Paris-Roubaix a été tranché

Outre le Tour, les deux parties ont également réfléchi au programme du printemps, sachant que le leader disputera probablement deux ou trois grandes classiques. Sachant qu’il a déjà remporté le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, et compte tenu de son envie de tout gagner, Tadej Pogacar envisage-t-il de tenter sa chance sur Paris-Roubaix en 2025 ? Le coureur semble laisser la porte ouverte : « Au Printemps ? Je ferai à nouveau Milan-San Remo et je ferai aussi quelques courses sur pavés ». Mais Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe UAE, a livré une réponse plus précise : « Il ne démarrera pas aussi vite que d'habitude, il a aussi besoin de reprendre son souffle. Un doublé avec le Giro ou la Vuelta n'est pas encore exclu. Il a vraiment apprécié le Tour d’Italie. En revanche, on ne fera pas Paris-Roubaix : on ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit phénoménal là aussi ».