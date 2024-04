Un international français débarque à l’ASSE, «ça s'est mal passé»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui au Portugal, Eliaquim Mangala est revenu sur son court passage à l'ASSE. Une aventure qui s'est clôturée de la pire des manières avec une descente en Ligue 2. Lors d'un entretien exclusif accordé au 10Sport.com, l'international français n'a pas caché ses regrets, mais a aussi exprimé sa fierté d'avoir porté le maillot vert.

Eliaquim Mangala ne sera resté que six mois à l'ASSE. Arrivé en janvier 2022 pour éviter la descente, le défenseur central a échoué. Le club stéphanois avait été relégué en Ligue 2 après une défaite en barrage face à l'AJ Auxerre. Une descente qui a précipité son départ de Saint-Etienne. Aujourd'hui à Estoril, Mangala a accepté de revenir sur son passage à l'ASSE lors d'un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.

« Un souvenir un peu malheureux »

« C'est un souvenir un peu malheureux, parce qu'on descend, et que pour moi Saint-Etienne c'est un club mythique, explique Eliaquim Mangala, aujourd’hui à Estoril (Portugal). C'est d’ailleurs le challenge du club historique qui m'a fait accepter. Je me suis dit : comment un club aussi mythique comme Sainté peut descendre ? Et j'ai eu la chance de connaître le Chaudron. J'ai eu de la chance de connaître des clubs qui avaient des très bons supporters à ce niveau-là. Et le Chaudron, c'est quelque chose… » a confié le joueur de 33 ans.

« Je leur souhaite vraiment de retrouver la Ligue 1 »