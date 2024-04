De retour à l’ASSE, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a réalisé la belle opération de ce samedi en l'emportant, sur sa pelouse, face à Caen (1-0). Une victoire qui permet au club stéphanois de doubler le SCO d'Angers et d'accrocher la deuxième place. De retour à Saint-Etienne en janvier dernier, Yvann Maçon est ravi de cette victoire, mais ne perd pas de vue l'objectif principal : la montée en Ligue 1.

De retour à l'ASSE en janvier dernier après un prêt en Israël, Yvann Maçon ne pouvait rêver d'un meilleur scénario. Ce samedi, son équipe a empoché une sixième victoire consécutive à domicile et se rapproche un peu plus de son rêve : retrouver la Ligue 1. Deuxièmes, les Verts ne sont plus qu'à un point de l'AJ Auxerre, qui affronte Dunkerque ce lundi. Après la victoire face à Caen, Maçon a tenu à adresser un mot aux supporters présents à Geoffroy-Guichard.

« C’est un de mes plus beaux passages ici »

« Honnêtement, c’est un de mes plus beaux passages ici. Quand je suis arrivé, on jouait le maintien plusieurs fois. On avait fait un bon début de saison, après je me suis blessé et après on a encore joué le maintien. Ce que je vais retenir depuis que je suis revenu, c’est qu’il y a une bonne ambiance et c’est vraiment très plaisant d’avoir le public derrière nous. C’est comme ça que le stade doit être tout le temps, mais ça vient des deux côtés, si on joue bien, les supporters vont répondre et inversement. Je suis très content et très heureux que Saint-Étienne soit redevenu comme ça » a-t-il confié dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.

Maçon vise la montée en Ligue 1