L’ASSE frappe fort et imite le Real Madrid !

Troisième de Ligue 2 avant de défier Caen ce samedi après-midi, l'ASSE n'a jamais été aussi proche d'un retour dans l'élite. La bataille avec Angers et Auxerre promet d'être rude jusqu'à la fin de la saison. Mais dans son combat, le club stéphanois peut s'appuyer sur le soutien de toute une ville, qui lui permet de réaliser des miracles à domicile.

L'ASSE peut y croire. Troisième à un point du SCO d'Angers et à trois points du leader auxerrois, le club stéphanois pourrait retrouver l'élite dès la saison prochaine. Il ne lui reste plus que quatre matches pour tenter d'arracher l'une des deux premières places. Son sprint final débute avec une rencontre face à Caen, encore en course pour arracher les playoffs.

L'ASSE fait aussi bien que le Real Madrid

Les pronostics sont favorables à l'ASSE. Et pour cause, le club stéphanois a remporté ses cinq derniers matches disputés à Geoffroy-Guichard. Sa dernière défaite à domicile remonte au 27 janvier dernier (face à Amiens). Depuis, Troyes, Annecy, Auxerre, Concarneau et Bordeaux se sont cassés les dents face au mur vert. En Europe, seuls le Real Madrid et le Bayer Leverkusen font aussi bien. Excusez du peu...

Dall'Oglio veut prolonger le plaisir