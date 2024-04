ASSE : Un joueur craque, l’entraineur pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

L'ASSE est en feu. Réduits à dix contre onze, les Verts ont trouvé les ressources nécessaires pour arracher un succès précieux face aux Girondins de Bordeaux. L'expulsion de Mickael Nadé a beaucoup fait parler après la rencontre et Olivier Dall'Oglio a été interrogé en conférence de presse. Pour lui, son joueur aurait du retenir son calme.

Le rêve est permis pour l'ASSE. Grâce à leur nouvelle victoire samedi, les Verts ont consolidé leur troisième place au classement et entretiennent l'espoir de remonter en Ligue 1 l'an prochain. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont pourtant évolué en infériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre suite à l'expulsion de Mickaël Nadé. Et à ce stade de la saison, chaque absence est préjudiciable. Le coach de l'ASSE en a conscience et il regrette que son joueur n'ait pas gardé son calme.

«Je ne peux pas cautionner»

« Tu sais c’est toujours pareil, quand on est sur le terrain on ne doit pas s’énerver. Maintenant quand on est sur un terrain, il y a des mots et des gestes qui font voir rouge. Néanmoins, je ne peux pas cautionner, on a besoin de tout le monde, on ne pas se permettre d’avoir des suspendus et des blessés. Maintenant j’ai entendu dire qu’il y a eu quelques gestes et des mots entre joueurs, on doit être capable de prendre du recul, ce n’est pas toujours simple quand le match est tendu, ça n’excuse pas mais ça explique », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. De son côté, Mickaël Nadé a tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux.

Nadé présente ses excuse