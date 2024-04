ASSE : Il lâche une bombe sur son avenir !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’ASSE a fait un pas de plus vers une remontée en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile face à Caen (1-0). Auteur du seul but stéphanois sur cette rencontre, Aïmen Moueffek a profité de l’après-match pour y évoquer son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 23 ans a clairement affirmé vouloir rester chez les Verts.

L’ASSE peut encore rêver. Victorieuse face à Caen ce samedi (1-0), la formation d’Olivier Dall’Oglio a profité du faux-pas d’Angers face au Paris FC (3-1) pour reprendre la 2ème place de Ligue 2. Il reste désormais trois matchs aux Verts pour remonter en Ligue 1. Comme un symbole, cette victoire stéphanoise est venue d’un but signé Aïmen Moueffek, formé au club.

« On a fait le job, on a tout gagné »

Dans des propos relayés par Foot sur 7 , le Franco-Marocain de 23 ans s’est livré sur sa très bonne performance avec Saint-Étienne. « Homme du match ? Franchement, le plus important reste la victoire. Ce sont des matches très importants. L’important, c’est d’avancer, de monter et de finir dans les deux premiers. Le but ? Le coach souhaite qu’on soit libre au milieu de terrain, on se projette plus facilement. Je vois la passe sur le côté gauche, je sens Irvin (Cardona), je sens qu’il va me la passer. Je la reprends comme elle vient, d’où elle vient. C’était une semaine très, très importante. On a fait le job, on a tout gagné, on ne peut pas faire mieux » .

« Tout le monde sait que je veux rester »