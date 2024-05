Désillusion à l’ASSE, il monte au créneau

Benjamin Labrousse

Vendredi, l’ASSE a concédé un match nul sur sa pelouse face à Rodez (1-1). Dans le même temps, Angers l’emportait (1-2) face à Annecy et reprenait la 2ème place de la Ligue 2. Forcément déçu de ce résultat, Dennis Appiah s’est montré néanmoins confiant concernant une possible remontée dans l’élite pour les Verts.

L’ASSE n’a plus son destin entre les mains. 2èmes de Ligue 2 avant vendredi, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont concédé le nul à Geoffroy-Guichard contre Rodez, et ont vu le SCO d’Angers leur passer devant au classement. La montée directe en Ligue 1 se complique donc pour Saint-Étienne, même si plusieurs joueurs ont tenu à rapidement relativiser ce résultat.

90e+5 : ⏹️ C’est terminé à GG. Que de regrets à la sortie de ce multiplex… Il reste une journée pour aller chercher autre chose qu’un play-off.💚 1-1 🟡 #ASSERAF pic.twitter.com/BtfjUFo7Ck — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 10, 2024

« Quand bien même on termine troisième, il y aura toujours une chance pour monter »

C’est le cas notamment de Dennis Appiah. L’ancien du FC Nantes s’est exprimé dans des propos relayés par Peuple Vert sur cette déconvenue stéphanoise. « On a le droit d’être déçu, c’est ce que nous a dit le coach dans les vestiaires en fin de match mais qu’il fallait faire le boulot dès la semaine prochaine. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football. Aussi, on doit gagner à Rouen et puis voir ce qu’il se passe. Quand bien même on termine troisième, il y aura toujours une chance pour monter. On a le droit d’être déçu mais pas abattu. Maintenant, on ne doit pas lâcher, il y a encore des choses à faire. On fera le boulot jusqu’à la fin », a ainsi confié le latéral droit.

« Le scénario est bien pour eux »