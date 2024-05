Vente ASSE : Les Verts ne font pas comme le PSG, il promet du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis de longues semaines, la vente de l’ASSE prend forme puisque le club du Forez a révélé être entré en négociations exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures. Et alors que les entreprises nord-américaines ne rappellent pas forcément de bons souvenirs au PSG ou encore à Bordeaux, Pierre Rondeau estime que cette fois-ci c’est différent.

L'ASSE va prochainement passer sous pavillon canadien puisque les Verts sont entrés en négociations exclusives avec Kilmer Sports Ventures. Et alors que le passage de certains investisseurs nord-américains en Ligue 1 n'a pas laissé de bons souvenirs, comme au PSG ou a Bordeaux, Pierre Rondeau se montre rassurant.

Vente ASSE : Un premier cadeau à 5M€ ? https://t.co/4mmdeFoGqy pic.twitter.com/6dsSYU6oPe — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

«On s'interroge»

« Si on regarde leur CV, on peut constater qu'effectivement ils ont de l'expérience et notamment de l'expérience footballistique. On s'interroge toujours lorsque des investisseurs étrangers, qui sont en l'occurrence nord américains, canadiens, viennent dans le football et viennent dans des sports qu'ils ne connaîtraient pas », explique l’économiste du sport dans une interview accordée à France Bleu , avant de poursuivre.

«Mais là, l'expérience montre qu'eux, ils ont de la bouteille»