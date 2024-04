Benoît Saint-Denis fait déjà son retour face à une star de l’UFC

Florian Barré

C’est la grosse surprise de cette fin de semaine. Benoît Saint-Denis reviendra le 18 mai prochain. Malgré le KO récent subi, lors de l’UFC 299 contre Dustin Poirier, le natif de Nîmes a confirmé qu’il allait affronter Arman Tsarukyan, prétendant numéro un de la catégorie lightweight de l’UFC et récent tombeur de Charles Oliveira. Un choc qui ne se fera pas dans une cage de MMA, mais bel et bien en grappling, à l’ADXC Paris.

Début mars, Benoît Saint-Denis chutait lourdement à l’UFC. Mis KO pour la première fois de sa carrière, par une légende de l’organisation en la personne de Dustin Poirier, le God of War a avoué avoir combattu avec un staphylocoque l’ayant particulièrement affaibli. Frustré par l’issue de la soirée, BSD veut vite faire son retour, mais pas à l’UFC. En effet, le Français a confirmé ce vendredi les propos d’Arman Tsarukyan. Les deux hommes s’affronteront le 18 mai prochain, en grappling.

MMA - UFC : Jon Jones est de retour ! https://t.co/kMZBBUmjoi pic.twitter.com/dmXqLb75SV — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Un combat excitant !

Au même titre que Saint-Denis, Tsarukyan sort tout juste d’un combat à l’UFC. Il a battu Charles Oliveira lors de l’UFC 300 début avril et est devenu le premier prétendant à la ceinture détenue par Islam Makhachev chez les poids légers. Par ailleurs, si l’Arménien est un spécialiste de la discipline, il n’est peut-être pas encore au niveau de The Great. « Je dois beaucoup m'entraîner car je vais affronter Benoît Saint-Denis dans un combat de grappling. Il connaît le grappling, c'est un combat difficile pour moi aussi, mais j'ai un avantage parce que j'ai grandi avec la lutte. » a ainsi révélé celui que l’on surnomme Akhalkalakets , en hommage à sa ville natale.

Déjà de retour, Saint-Denis « n'aime pas patienter »