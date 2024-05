Kings World Cup : À quelle heure et comment voir le second match de la France, qui n’a pas convaincu pour son entrée en lice

Thibault Morlain

Au Mexique, se déroule actuellement la Kings World Cup, la compétition de football à 7 contre 7 organisée par Gérard Piqué. On y retrouve notamment l’équipe française, Foot2Rue, du streameur AmineMaTue. Ça a d’ailleurs bien commencé pour la bande à Samir Nasri et Jérémy Ménez avec une victoire, mais que cela aura été dur, contre le Pio FC. C’est désormais la formation Peluche Caligari qui va se dresser devant les Français ce mercredi soir.

Pour son entrée en lice à la Kings League World, l’équipe française de Foot2Rue a débuté par une victoire. Une première très poussive pour les coéquipiers de Samir Nasri et Jérémy Ménez pour s’imposer face au Pio FC. Très rapidement menés de 4 buts, ils ont réussi à faire une très belle remontada grâce notamment à des réalisations de Clément Goguet, Amara Fofana (auteur d’un doublé), Yanis Barka et Abdeljalil Medioub. Au terme du temps réglementaire, le score était de 5 partout et il a alors fallu se départager aux tirs au but. Foot2Rue s’en est alors remis à son gardien, Cristian Nsapu, exceptionnel dans ses buts pour s’imposer et valider sa première victoire.

LA VICTOIRE DES BLEUSILS L’ONT FAITILS ONT REMONTÉ UN 4-0 ! Bravo @AmineMaTue @PiedsCarres @SamNasri19 @jeremy_menez187 et toute l’équipe de Foot2Rue ! pic.twitter.com/lLPlbQh8j0 — Kings League France (@KingsLeague_FR) May 27, 2024

Foot2Rue sans Samir Nasir ?

Après un premier succès, Foot2Rue va chercher a enchainé avec une deuxième victoire. Cette fois, les joueurs entraînés par Saïd, connu sur sa chaine Youtube Pieds Carrés, vont affronter les Mexicains de l’équipe Peluche Caligari, qui joueront donc à domicile. Un match que les Français pourraient bien devoir jouer sans Samir Nasri. Capitaine de l’équipe du streameur AmineMaTue, l’ancien joueur de Manchester City ou d’Arsenal s’est blessé lors du premier match, souffrant visiblement d’un claquage. Et à l’issue de cette rencontre, Nasri était plus que pessimiste concernant un possible retour, estimant que sa compétition était terminée. Il n’empêche que Foot2Rue a d’autres talents en réserve, à commencer par Jérémy Ménez, mais aussi Amara Fofana, Yanis Barka, Clément Goguet ou encore Théo Chendri.



L’objectif sera bien évidemment la victoire pour Foot2Rue puisqu’avec ce 2ème succès en 2 matchs, la formation française se qualifierait directement pour les huitièmes de finale de la Kings World Cup. En cas de défaite, il faudrait alors disputer un barrage contre une équipe également en 1-1 avec le risque de rentrer directement à la maison si revers il y a lors de ce 3ème match.

Peluche Caligari, prochain adversaire de Foot2Rue

C’est donc l’équipe Peluche Caligari qui sera opposée à Foot2Rue pour ce 2ème match de la Kings World Cup. La formation mexicaine a elle aussi remportée son premier match (5-4), c’était face au Deptostra FC, l’équipe belge où on retrouve notamment Eden Hazard ou encore Yannis Salibur, l’ancien joueur de Guingamp et l’ASSE. Les Mexicains de Peluche Caligari seront un adversaire coriace pour les Français, ayant montré un très beau visage lors de la rencontre face aux Belges. Les menaces seront nombreuses, à l’instar du numéro 7, Gustavo Guillen, élu MVP contre le Deptostra FC.

