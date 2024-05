Le calvaire va continuer pour Neymar

Jean de Teyssière

Après six saisons passées au PSG, Neymar a quitté la France et l'Europe pour rejoindre Al-Hilal, en Arabie saoudite. Recruté 90M€ par les Saoudiens, il n'a marqué qu'un seul but et distribué trois passes décisives en cinq rencontres. Sa blessure, contractée en octobre dernier, lui a fait manquer la totalité de la saison et son retour pourrait encore attendre...

Recruté 90M€ par le club saoudien d'Al-Hilal, Neymar n'a pas beaucoup joué avec son nouveau club. Avec son physique fragile, l'international brésilien s'est très vite blessé avec la sélection brésilienne et il tarde à revenir.

Neymar encore blessé

En octobre dernier, face à l'Uruguay, Neymar se blesse gravement au genou. Le verdict est sans appel, il est victime d'une rupture des ligaments croisés et sa saison est déjà terminée. Souvent, ces blessures durent entre 6 et 9 mois mais pour Neymar, le temps commence à devenir long...

PSG : Le pote de Mbappé va faire comme Neymar ? https://t.co/aOehEBoYjQ pic.twitter.com/NazzEPuUbK — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«Le temps nécessaire à Neymar pour récupérer est de 10 à 11 mois»