L’OM est menacé, Riolo balance en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Thiago Motta semble déjà condamné à la Juventus Turin, Roberto De Zerbi est annoncé comme l’une des pistes à l’étude pour le remplacer. Une bombe confirmée lundi soir en direct sur RMC Sport par Daniel Riolo, qui évoque également d’autres pistes en Italie pour l’entraîneur de l’OM.

Et si l’aventure entre Roberto De Zerbi et l’OM prenait fin dès l’été prochain ? Après un vif intérêt du Milan AC évoqué depuis maintenant quelque temps, c’est désormais la Juventus Turin qui envisage de l’attirer comme l’a récemment indiqué la Gazzetta dello Sport. Et l’OM se retrouve donc plus que jamais menacé pour son entraîneur…

Riolo confirme pour de Zerbi en Italie

En direct au micro de l’After Foot lundi soir, Daniel Riolo a d’ailleurs confirmé ces intérêts en Serie A pour Roberto De Zerbi : « Attention ! Ça c’est vrai qu’en Italie, certains clubs, donc effectivement la Juve et Milan, regardent De Zerbi. Ça c’est certain », lâche l’éditorialiste.

« Ce serait fou »

Riolo poursuit néanmoins avec un discours plutôt rassurant pour les supporters de l’OM au sujet de l’avenir de Roberto De Zerbi : « Après est-ce que lui a envie d’aller en Italie après tout ce qu’il a dit sur son arrivée à l’OM et la façon dont il a l’air d’être bien, sa découverte du Vélodrome, ça serait complètement fou ». Affaire à suivre…