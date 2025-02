Cristiano Ronaldo : La surprise à la WWE !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du Royal Rumble, événement phare de la WWE qui avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche, une surprise inattendue a captivé les spectateurs : IShowSpeed, célèbre YouTubeur et admirateur de Cristiano Ronaldo, a fait une entrée remarquée sur le ring. Arborant un maillot floqué du numéro 7, comme son idole portugaise, la star d’internet a fait le show sans oublier de rendre un hommage à CR7.

La route vers WrestleMania 41 est lancée ! Dans la nuit de samedi à dimanche, la WWE organisait son traditionnel Royal Rumble, l’un des rendez-vous emblématiques de la compagnie de catch qui a encore apporté son lot de surprises. La plus grosse reste la victoire de Jey Uso, alors que John Cena ou encore CM Punk apparaissaient comme les favoris, mais un autre moment fort du match éponyme fait le buzz quelques heures après l’événement.

