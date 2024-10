EXCLU - WWE : L’affiche inédite et historique qui est imaginée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’elle vient de fêter ses 28 ans, Rhea Ripley est déjà l’un des visages de la WWE, fort d’un palmarès impressionnant pour son âge. L’Australienne est toujours en quête de gros défis et s’imagine notamment se retrouver sur le ring avec une catcheuse aussi impressionnante qu’elle physiquement, qui n’est pourtant pas sous contrat avec la compagnie de catch.

Aux côtés de Roman Reigns et Cody Rhodes, c’est peut-être la star la plus populaire du moment à la WWE, la première compagnie de catch au monde. Rhea Ripley déchaîne les foules à chaque apparition et a déjà affronté la plupart des grands noms de la division féminine, à l’instar de Liv Morgan, Becky Lynch, Charlotte Flair ou encore Bianca Belair. L’Australienne reste ambitieuse et s’imagine notamment affronter une autre star, extérieure à la WWE.

Brock Lesnar - WWE : Le scandale sexuel qui bouscule sa carrière https://t.co/1GDF5pwRKK pic.twitter.com/upfX6okUad — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Rhea Ripley veut affronter Jordynne Grace

L’année 2024 a été marquée par un changement majeur à la WWE avec plusieurs collaborations avec d’autres fédérations de catch, à commencer par la TNA. Il est donc désormais possible de voir se mettre en place des combats entre personnes n’appartenant pas à la même compagnie de catch. Interrogée en exclusivité par le10sport.com, Rhea Ripley nous a alors dévoilé le nom de la personne extérieure à la WWE qu’elle souhaitait affronter : « Nous l'avons vue un peu à la WWE, mais Jordynne Grace. Je pense que ce serait très amusant, j'aime les bons challenges et c’est une ‘beefcake’ (expression pour désigner une femme musclée, NDLR), donc j'aime les femmes bien musclées ».

EXCLUSIVE: @JordynneGrace discusses the moment she got the call that she'll be entering the @WWE #RoyalRumble!



Tune in to #TNAiMPACT THURSDAY at 8/7c on AXS TV! pic.twitter.com/yV8p5ML5Uv — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 30, 2024

Une apparition historique au Royal Rumble

Jordynne Grace n’est plus une inconnue pour les fans de la WWE puisque la catcheuse au physique spectaculaire avait fait sensation en janvier en apparaissant à l’emblématique Royal Rumble avec sa ceinture de la TNA, compagnie avec laquelle elle est toujours sous contrat. Ce qui ne l’avait pas empêché ensuite d’apparaître à NXT, le troisième show hebdomadaire de la WWE. Nul doute qu’un choc entre Rhea Ripley et Jordynne Grace serait mémorable.