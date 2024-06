Catch : Rendez-vous historique à la WWE, c'est du jamais vu et le meilleur est à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son prochain Premium Live Event, NXT Battleground qui a lieu dans la nuit de dimanche à lundi heure française, la WWE a vu les choses en grand avec l’implication d'une championne d'une autre compagnie, à savoir Jordynne Grace (TNA), qui fera face à Roxanne Perez pour le titre NXT. Une première historique qui secoue le monde du catch et qui ne devrait être qu’un début...

Si les « portes interdites » avaient déjà été ouvertes par la WWE à l’occasion du Royal Rumble pour des apparitions exceptionnelles de Mickie James en 2022 et de Jordynne Grace en janvier dernier, une étape va être franchie ce week-end à NXT Battleground lorsque Roxanne Perez défendra son titre face à Jordynne Grace, elle-même championne à la TNA. La formulation, devenue source de fantasmes auprès des fans au fil des années, fait référence à l’apparition d’un talent engagé avec une organisation de catch chez l’une de ses concurrentes, sans y avoir signé de contrat. Les partenariats sont désormais légion entre les compagnies, y compris avec la WWE qui a longtemps fait abstraction de ce qui pouvait se passer ailleurs. Dimanche, pour la première fois de l’histoire, un talent de la TNA tentera ainsi de mettre la main sur une ceinture de la WWE.

"NXTNA" : Jordynne Grace, présentée comme TNA Knockouts Champion pour son premier match chez #WWENXTJe ne sais pas si on se rend compte de cette image historique !pic.twitter.com/S5ffoedBU3 — Bernard Colas (@BernardCls) June 5, 2024

Jordynne Grace en quête d’un titre à la WWE, c’est historique

Présente à NXT le 28 mai dernier, Jordynne Grace a crée la surprise en venant défier Roxanne Perez. Deux championnes de deux compagnies différentes vont donc s’affronter dans un match déjà historique et qui pourrait l’être encore plus en cas de victoire de la catcheuse de la TNA, qui a eu l’occasion de participer à son premier match en simple à la WWE cette semaine contre Stevie Turner en préparation de la grande échéance de dimanche. « Tous les regards sont tournés vers moi, et je suis prête , a-t-elle prévenu dans une vidéo diffusée dans l’émission Impact. Ça a commencé au Royal Rumble, ça a continué avec Stevie Turner, et ça se terminera quand je tiendrai le championnat féminin de NXT et le championnat des Knockouts de la TNA au-dessus de ma tête au UFC APEX Center ».

History will be made when @roxanne_wwe defends her #WWENXT Women's Championship against TNA Knockouts Champion @JordynneGrace at #NXTBattleground! 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/OSowFJcwEo pic.twitter.com/Vj4xA87e7M — WWE NXT (@WWENXT) May 30, 2024

La confrontation a forcément de quoi séduire les puristes et le résultat du combat permettra d’en savoir plus sur l’association WWE-TNA, D’autres mouvements du genre sont à prévoir selon des sources américaines, et certaines stars prennent déjà plaisir à faire saliver les fans à travers des publications sur les réseaux sociaux, à l’instar de Drew McIntyre, star de la WWE et ancien champion de la TNA, ou encore Natalya. Interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge du show Backlash en mai, AJ Styles s’est lui aussi dit ouvert à l’idée de retrouver son ancienne maison : « Je pense que ça devrait être approuvé par la WWE (avant de voir l'idée se concrétiser, NDLR), mais peut-être, peut-être que j'ai quelque chose à faire à la TNA ».

Quand je vois l’apparition de Jordynne Grace à #WWENXT , je me dis que les planètes sont vraiment alignées pour une dernière apparition d’AJ Styles à la TNAWhen I see this, I think all the stars are aligned for one last AJ Styles appearance in TNAHis reaction ⬇️ https://t.co/af1mlFfizw pic.twitter.com/7Uj0ruGJO9 — Bernard Colas (@BernardCls) May 29, 2024

