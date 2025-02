AmineMaTue à la WWE, la grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE fait la cour aux créateurs de contenu. Alors qu’IShowSpeed, star de YouTube aux 35 millions d’abonnés, a fait sensation le week-end dernier au Royal Rumble, AmineMaTue a confirmé sa présence pour le prochain événement de la compagnie de catch en France, Clash In Paris, se déroulant le 31 août à la Paris La Défense Arena. Dans quel rôle ? Rien n’est écarté pour celui qui rêve de monter sur le ring.

Les créateurs de contenu ont la cote à la WWE. Alors que l’organisation reine du catch a accueilli dans ses rangs il y a quelques années le sulfureux youtubeur Logan Paul, qui épate par ses performances sur le ring, d’autres stars d’internet sont récemment apparues du côté de la WWE. Samedi, Kai Cenat (16 millions d’abonnés sur Twitch) et surtout IShowSpeed (35 millions d’abonnés sur YouTube) avaient été invités pour le Royal Rumble, l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année par les fans de la discipline. Ce dernier s’est fait remarquer en prenant part à un moment spectaculaire sur le ring, devenu viral sur les réseaux sociaux avec plus de 300 millions de vues selon les chiffres divulgués par la WWE lundi. De quoi donner des idées à une personnalité d’internet bien connue en France ?

Bon comme nous @AmineMaTue est hype de fou pour le #RoyalRumble cette nuit, hier il a annoncé qu'il sera présent à Clash in Paris, il pense qu'il aurait pu avoir un accès dans les coulisses pour le Royal Rumble, il balance une théorie sur Triple H, et donne ses prédictions pour… pic.twitter.com/Om9ovJhwPt — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) February 1, 2025

« Peut-être que la prochaine fois, j'aurai un autre rôle »

Le streameur et vidéaste AmineMaTue n’a jamais caché son attachement pour le catch et pourrait, lui aussi, prendre part à un événement de la WWE à l’avenir. « Moi, j’ai deux rêves. Avoir un club de foot, ce serait une folie. (…) Le deuxième, mais ça, ça relève de l’imaginaire, mais on ne sait jamais, vous allez me prendre pour un fou, je veux faire un combat de catch à la WWE. Je vous jure c’est mon rêve », confiait il y a quelques mois celui qui avait déjà fait le déplacement à Lyon pour le premier Premium Live Event (pay-per-view) de l’histoire en France, en qualité de spectateur. La présence d’AmineMaTue, invité dans les coulisses, avait d’ailleurs été mise en avant par la compagnie, publiant sur sa chaîne YouTube une vidéo récapitulative de ses réactions durant le show. « Merci c'était une magnifique soirée. La FOULE FRANÇAISE est la meilleure. Revenez en France et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un autre rôle », avait lancé dans la foulée le créateur de contenu, comme un appel du pied.

AmineMaTue annonce qu’il sera à Clash in Paris

AmineMaTue peut garder espoir puisque la WWE a récemment officialisé son retour dans l’Hexagone pour deux nouveaux shows après le succès de "Backlash" à la LDLC Arena de Lyon-Décines en mai dernier. "Clash in Paris" aura lieu à la Paris La Défense Arena le 31 août, suivi du lendemain du show hebdomadaire de la WWE "Raw", toujours dans l’enceinte de Nanterre (Hauts-de-Seine). Et AmineMaTue sera de la partie ! « Oui, à 100 % », a-t-il lancé dans un live sur Twitch. Reste à savoir dans quel rôle.