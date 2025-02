Catch : Maillot du Real Madrid sur le dos, il va combattre à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 27 ans, Dominik Mysterio, fils de la légende Rey Mysterio, s'impose comme une étoile montante de la WWE dans un rôle bien différent de celui de son père. Alors que la compagnie de catch sera à Barcelone le 14 mars, le jeune talent prévoit de faire une entrée remarquée sur le ring, avec le maillot du Real Madrid sur les épaules.

Les anciens fans de catch se souviendront obligatoirement de Rey Mysterio et de ses voltiges sur le ring, ceux qui n’ont pas lâché ce divertissement sportif peuvent aujourd’hui admirer les coups bas de son fils, Dominik. A 27 ans, le natif de San Diego en Californie est l’une des étoiles montantes de la compagnie, campant un personnage heel (de méchant) à l’écran, bien différent de l’image de son père, encore en activité 50 ans.

« Si je vais au show de Barcelone, j'arriverai avec mon maillot du Real Madrid »

Ainsi, Dominik Mysterio ne perd pas une occasion de se faire huer quand il en a l’occasion, et une grosse bronca l’attend du côté de Barcelone si la WWE fait appel à lui. Alors que l’organisation reine du catch viendra en Europe en mars en vue de WrestleMania 41, un épisode de SmackDown se teindra depuis l’Olimpic Arena, dans la cité catalane, le 14 mars prochain. Pour l’occasion, Dominik Mysterio prévoit de venir avec une tenue très spéciale. « Si j’y vais, j'arriverai avec mon maillot de Madrid, promet-il, dans un entretien accordé à Marca. J'ai grandi en regardant Ronaldo, Benzema, Pepe, Luka Modric, Iker Casillas… Maintenant, je suis tellement occupé que je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder des matchs, mais je suis un fervent supporter de Madrid de cette époque ».

« Pour moi, le mieux est de provoquer et de les énerver »

« J'aime provoquer. Mon personnage est basé sur la provocation. Donc pour moi, le mieux est de provoquer et de les énerver. L’important, c'est de générer des réactions. Toute émotion que je suscite chez eux est une victoire pour moi », explique Dominik Mysterio, qui espère être présent à Barcelone le 14 mars : « Ce sera ma première fois en Espagne, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que j'arriverai seul ou avec tout le Judgment Day. Pour moi, ce serait un honneur d'aller en Espagne et d'être le meilleur Mysterio à avoir mis les pieds sur le sol espagnol, surtout à Barcelone. J'ai hâte de voir comment les gens vont m'accueillir ». Le rendez-vous est pris.