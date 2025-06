WWE : John Cena laisse tomber, l’annonce choc !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il n’y aura aucun retour en arrière. Le légendaire catcheur John Cena a mis sa carrière d’acteur entre parenthèses pour revenir à son premier amour et prendre sa retraite à la fin de l’année. Actuellement champion à la WWE, la plus grande compagnie au monde de catch, la star américaine a affirmé qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision.

Les fans de la WWE le savent, John Cena prendra sa retraite à la fin de l’année. Alors qu’elle vient de souffler ses 48 bougies, la star américaine que l’on a davantage vue dans des productions hollywoodiennes que sur un ring de catch dans un passé proche a décidé de revenir à son premier amour avant de tourner une page importante de sa vie, et prendre une retraite qui sera définitive.

« Il est temps pour moi de passer le relais» Si le catch a parfois vu revenir d’anciennes gloires le temps d’un combat, John Cena n’a pas l’intention de revenir sur sa décision et promet que sa dernière apparition sur un ring aura lieu en décembre prochain. « En parlant à un athlète retraité, je pense que vous savez quand votre instinct vous dit : 'Je suis un peu plus lent', a-t-il confié mercredi dans le programme Good Morning America, face à Michael Strahan, ancien joueur de NFL qui l’a interrogé sur la question. Il s’agit alors de se demander combien de temps on peut lutter contre ces signaux d'alarme avant que cela ne devienne contre-productif. Je suis toujours en bonne condition physique, je me sens toujours bien, j'ai toujours l'impression de pouvoir être au niveau de la WWE, mais je pense aussi qu'il est temps pour moi de m'effacer et de laisser la jeune génération prendre le relais ».

« Les gens comprennent vraiment que mon dernier match est en décembre » Avec cette tournée d’adieu d’un an, au cours de laquelle il a notamment remporté son 17e titre de champion du monde à WrestleMania 41, un record dans ce divertissement sportif, John Cena reconnaît qu’il « voulait faire quelque chose qui n'a jamais été fait », expliquant : « J'avais dit que je me produirais dans 36 États au cours de l'année. Nous en sommes à la moitié, et je pense que personne n'a cru que j'étais sérieux. Maintenant que nous sommes à mi-parcours et que les gens comprennent vraiment que mon dernier match est en décembre et qu'il est temps pour moi de passer à autre chose, le public a été électrique. »