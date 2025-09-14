EXCLU - «Il est temps de rentrer à la maison» : Il quitte l’AEW pour la WWE, le gros projet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans la capitale avec les autres stars de la WWE il y a quelques jours pour Clash in Paris, Rusev s’est arrêté au micro du 10 Sport pour évoquer notamment son retour au sein de l’organisation reine du catch plus tôt cette année. Le Bulgare nous a alors dévoilé son gros objectif...

Parti de la WWE en avril 2020, Rusev, de son vrai nom Miroslav Barnyashev, n’a pas chômé pour autant en rejoignant l’AEW, la compagnie de catch concurrente alors en pleine expansion, avec un titre secondaire à la clé. Une aventure contrastée pour le Bulgare qui a fini par faire son retour à la WWE en avril dernier, au lendemain de WrestleMania 41. Depuis, Rusev est au meilleur de sa forme comme l’ont remarqué les spectateurs de la Paris La Défense Arena le 31 août à l’occasion du show Clash In Paris, au cours duquel il s’est imposé face à Sheamus.

Une ceinture de champion du monde avant la retraite Interrogé en marge de l’événement en exclusivité, le catcheur de 39 ans nous a justifié son retour. « Il était temps de rentrer chez moi. J'adore la WWE, j'ai grandi en regardant la WWE. Je ne savais pas qu'il existait autre chose dans le monde que la WWE, alors il était temps de rentrer chez moi et de devenir champion du monde, car c'est le seul objectif que je n'ai pas encore atteint, puis de prendre ma retraite et de devenir maire de ma ville natale, Plovdiv, en Bulgarie », nous a répondu Rusev.