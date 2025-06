EXCLU - WWE : «WrestleMania à Paris», la folie imaginée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En mai 2024, la WWE s'installait à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour deux shows qui sont entrés dans l’histoire, d’abord pour son ambiance explosive, mais surtout sur un plan financier, incitant la première compagnie de catch dans le monde à revenir dès cet été. Aleister Black, catcheur au sein de l’organisation, n’est pas étonné de ce succès et voit même plus grand pour la suite.

La WWE a vu les choses en grand pour son retour en France. Un an après le succès de "Backlash" à Lyon, les stars du catch reviennent cet été, d’abord à la LDLC Arena pour Smackdown, puis du côté de la Paris La Défense Arena pour deux dates, "Clash in Paris" le 31 août puis "Raw" le lendemain. Aleister Black devrait au moins prendre part à l’un des trois shows, lui qui connaît bien la France pour s’y être produit des dizaines de fois au début de sa carrière, dans des organisations indépendantes.

« J'espère que les gens réalisent maintenant à quel point le marché français est important pour le catch » Interrogé en exclusivité par Le 10 Sport, le Néerlandais ne cache pas sa satisfaction de voir la France devenir l’une des nouvelles places fortes de cette discipline. « Avoir travaillé en France a été une partie tellement importante de ma carrière. J'espère que les gens réalisent maintenant, après avoir vu Smackdown, Backlash, et avec le prochain show à Paris, à quel point le marché français est important pour le catch. C'est l'un des endroits les plus incroyables pour se produire et il y a tellement de potentiel. J'attends avec impatience de voir cette croissance dans les années à venir, car cela ne se résumera pas à un seul show supplémentaire », estime Aleister Black, très ambitieux pour la suite, au point d’imaginer le plus grand show de l’année prendre place à Paris dans un avenir proche.