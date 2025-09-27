John Cena et sa femme, la révélation sur la vie intime de la star de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena et Shay Shariatzadeh, mariés depuis 2020, ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour l'instant. Actuellement engagée dans sa tournée d’adieu à la WWE, la star du catch a souligné l'importance de se consacrer pleinement à ses projets professionnels avant d'envisager la paternité, estimant que le moment n'est pas encore venu pour lui de fonder une famille.

Entre John Cena et Shay Shariatzadeh, c’est une histoire qui dure. Discrète sur sa vie privée, la star de la WWE, qui prendra sa retraite en décembre pour se consacrer entièrement à sa carrière d’acteur, ne cache pas pour autant sa relation avec celle qu’il a rencontré un jour de 2019 à Vancouver. Le couple s’est marié en octobre 2020, avant d’organiser une cérémonie plus grande en 2022, toujours dans la ville canadienne dont est originaire la femme de 36 ans.

Pourquoi John Cena et Shay Shariatzadeh n’ont pas d’enfant Pour l’heure, John Cena et Shay Shariatzadeh ont fait le choix de ne pas agrandir leur foyer. Pourtant, l’Américain de 48 ans a prouvé au cours de ses très nombreuses actions caritatives qu’il savait y faire avec les enfants. Interrogé sur le sujet au Fan Expo Boston il y a quelques semaines, Cena a confirmé que l’arrivée d’un nouveau-né n’était pas d’actualité. « Pourquoi ? Eh bien... D'après les informations que j'ai recueillies, il faut un peu s'occuper d'eux », a simplement répondu l’ancien champion de la WWE, rapporté par TJR Wrestling.